L'opinionista di "Uomini e Donne" ha pubblicato sui social una foto decisamente hot. E, tra critiche e consensi, è intervenuto anche il Direttore di Novella 2000

Gianni Sperti, storico opinionista del programma “Uomini e Donne“, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto di nudo artistico che lo ritrae completamente senza veli.

Dopo una stagione “calda”, che lo ha visto più volte arrabbiato a causa dei comportamenti da parte dei partecipanti sia al trono over che al trono classico, in attesa di sapere ancora chi saranno i prossimi concorrenti del programma, si è fatto fotografare mettendo a nudo il suo fisico da urlo.

Gianni Sperti, il direttore di Novella 2000: “Passare gli indirizzi anche a me“

Un lato B davvero invidiabile, apprezzato da moltissime fan ma anche duramente criticato da chi lo accusa di puro narcisismo. Ma, a venire in soccorso di Gianni, ci ha pensato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha scritto: “Il mio amico Gianni Sperti mi diverte da matti, al massimo del narcisismo (che male non fa). Sotto la foto ha scritto chi è il suo personal trainer e il fotografo… Passare gli indirizzi anche a me“.

Resta il fatto che Gianni Sperti, con il suo passato da ballerino, continua a tenersi in forma con lunghe sessione di palestra e una dieta bilanciata. E non è nuovo neanche alle critiche.

Anni fa, quando fa circolava in rete la notizia della sua presunta omosessualità, Gianni rispose: “Non amo le etichette e le classificazioni sociali. Inoltre la vita sessuale degli esseri umani, secondo i miei valori, è da considerarsi privata, che si parli di etero o di gay. Quindi se anche lo fossi sarebbero fatti miei”.

