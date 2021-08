Charlize Theron

La splendida attrice è stata avvistata, in barca, a largo della Grecia

Sempre bellissima nella sua semplicità e sempre in forma. Charlize Theron è stata avvistata in Grecia, in occasione del suo 46esimo compleanno, mentre indossava un elegante costume da bagno nero, con scollo a V. La star di “Bombshell” mostra, come sempre, un fisico mozzafiato mentre trascorre del tempo in barca, a largo delle coste greche, con la famiglia e gli amici.

Charlize Theron ha abbinato al costume nero, un cappello con visiera marrone chiaro e occhiali da sole sempre neri. L’attrice americana si trova nel Mar Egeo a bordo di un lussuoso yacht con i suoi cari e ne ha approfittato, durante le vacanze, per festeggiare al meglio il suo compleanno.

Charlize Theron, festa a sorpresa a bordo dello yatch

Come condiviso dalla stessa Charlize Theron su Instagram, i suoi cari le hanno organizzato anche una festa a tema “ballo di fine anno”, visto che, come lei stessa ha raccontato, da ragazza non aveva mai potuto parteciparvi.

“Non sono mai andata al ballo di fine anno, ma quest’anno per il mio compleanno i miei amici hanno deciso che le cose dovevano cambiare. Amo queste persone più di quanto le parole possano descrivere”, ha raccontato l’attrice in un post su Instagram. “Che famiglia, che notte!”, ha concluso.

Charlize ha anche condiviso una sua foto a bordo della barca e una con le sue figlie, Jackson e August, e tutti gli amici, vestiti a tema per la festa.

