L'attrice è stata paparazzata con il nuovo fidanzato e, a quel punto, ha deciso di rivelarne l'identità

Anna Safroncik esce allo scoperto e ammette di essere fidanzata. Dopo essere stata paparazzata sulle spiagge di Mykonos, è stata la stessa attrice ad ufficializzare la notizia con un post ed una serie di scatti pubblicatio sul suo profilo Instagram. “Ci siamo conosciuti da poco, nascosti per molto, ma ahimè da ieri… Paparazzati! E così… vi presento Gió!“.

Nel post in questione la bella Anna ha riproposto alcuni scatti pubblicati dal settimanale mentre è in compagnia del “suo Giò”, in spiaggia e in acqua, tra abbracci, baci e tenere effusioni, confermando così il loro amore anche con gli hashtag #ioegió, #noi, #lanostraestate, #mykonoslife.

Anna Safroncik, il nuovo amore ha un nome e un cognome

Secondo quanto riportato dal settimanale Vero, il nuovo amore dell’attrice avrebbe un nome e un cognome: Tommaso Chicchinelli, in passato già legato ad Anna Safroncik. I due si erano frequentati per qualche anno, tra il 2016 e il 2018 e, nel 2020, l’attrice aveva affermato di essere felicemente fidanzata, così da smentire le voci riguardo ad una presunta relazione segreta con Ignazio Moser nel periodo in cui era in crisi con Cecilia Rodriguez.

“Tra lei e il suo uomo, il deejay Tommaso Cicchinelli, ex della showgirl Antonella Mosetti, la passione è evidente” scrive il settimanale. “I due non si staccano un attimo (…), anche in acqua non si separano proprio mai. È evidente che a unirli è un grande feeling, un’intensa complicità e una passione genuina che dura ormai da anni”.

