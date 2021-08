Shakira

La cantante rischia grosso, l’accusa è di aver evaso 14,5 milioni di euro di tasse in Spagna: potrebbe addirittura rischiare il carcere

Shakira a processo per frode fiscale, salvo accordi dell’ultimo minuto con il pubblico ministero spagnolo. Dopo un’indagine durata tre anni, il giudice ha deciso che ci sono “prove sufficienti” per processarla per aver evaso 14,5 milioni di euro di tasse attraverso una rete di società con sedi nei paradisi fiscali. Se condannata, potrebbe addirittura rischiare il carcere.

Shakira titolare di società con sede in paradisi fiscali

“Shakira Isabel Mebarak Ripoll ha smesso di pagare le tasse in Spagna dal 2012 al 2014”, ha evidenziato il giudice spagnolo.

La cantante si è sempre difesa dicendo che in quegli anni viveva alle Bahamas, paese dove non si pagano imposte sul reddito, ma gli ispettori fiscali hanno smentito queste affermazioni. Inoltre, Shakira comparirebbe come titolare di una serie di “società con sede in territori considerati paradisi fiscali“.

La cantautrice colombiana ha fatto tutto il possibile per impedire che il caso finisse in tribunale ma secondo i giudici la residenza fiscale della cantante è in Spagna e, dunque, quelle tasse andavano pagate. Secondo quanto riportato da “El Pais”, la cantante ricorrerà in appello contro la decisione del giudice.

