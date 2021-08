Markie Post

L'attrice è scomparsa appena un mese dopo Charlie Robinson, suo coprotagonista nella serie

È morta sabato, all’età di 70 anni, Markie Post, famosa protagonista della sitcom “Giudice di notte” e della serie tv “Professione pericolo”.

La notizia è stata data dalla sua Ellen Lubin Sanitsky al magazine “Deadline”. L’attrice americana è venuta a mancare dopo una lotta di circa quattro anni contro un cancro.

Markie Post, oltre 150 episodi in “Giudice di notte”

Famosissima per il suo ruolo nei panni del difensore d’ufficio Christine Sullivan nella sitcom “Giudice di notte”, l’attrice ne è stata protagonista dal 1984 al 1992, comparendo in oltre 150 episodi dello show, andato in onda anche in Italia (Italia 1).

La sua scomparsa arriva circa un mese dopo la morte del coprotagonista di “Giudice di notte” Charlie Robinson, scomparso a 75 anni.

La sua prima apparizione in tv era stata nella serie “Card Sharks” nel 1978, poi Markie era stata anche protagonista della serie “Professione pericolo”, mentre successivamente aveva avuto ruoli in serie tv di successo come “Scrubs” e “Chicago P.D.”. Era apparsa anche in altre serie come “Chips”, “L’incredibile Hulk” e “Buck Rogers”.

