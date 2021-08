Grey’s Anatomy

In attesa dell’arrivo della diciottesima stagione della famosa serie tv, una società americana ha lanciato una particolare iniziativa

Visualizza questo post su Instagram

La stagione 18 di “Grey’s Anatomy” sta per arrivare e i fan sono tutti in allerta. Ma non solo per questo: la società americana di consulenza medica NiceRx ha lanciato una curiosa iniziativa. Si cercano, infatti, super fan della serie disposti ad “abbuffarsi di tutti i 369 episodi della serie, durante l’estate”. Sarà possibile rivivere i momenti più importanti e significativi dei 16 anni di “Grey’s Anatomy”, ma anche guadagnare 1000 dollari.

“Grey’s Anatomy”, chi ha salvato più vite?

Ai fan, infatti, si chiede di verificare chi tra la dottoressa Meredith Gray e la dottoressa Miranda Bailey abbia salvato più vite da quando la serie è andata in onda per la prima volta nel 2005: “Chiediamo che il fan prescelto tenga il conto nel corso di 17 stagioni per rivelare quale tra le due dottoresse possa essere il simbolo del medico salvavita”, specifica la società.

Il fan prescelto riceverà 1000 dollari, il cofanetto completo della serie, un anno di abbonamento a Netflix, e altri particolari benefit. Tra questi, anche un messaggio personalizzato dal dottor Richard Webber. Se, concludono da NiceRx, vuoi essere “pagato per trascorrere un’estate rannicchiato sul divano con lo staff del Grey Sloan Memorial Hospital, il tuo sogno può diventare realtà”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grey’s Anatomy Official (@greysabc)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata