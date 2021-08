Gianluca Vacchi, Instagram

Per il suo compleanno Gianluca Vacchi cambia look, fa il primo bagnetto in mare con la sua piccola e si gode la dedica della compagna

Gianluca Vacchi, 54 anni appena compiuti, sta vivendo il suo compleanno e la sua estate più bella grazie alla sua compagna Sharon Fonseca (26 anni) e alla piccola Blu Jerusalema (9 mesi).

Basti pensare alla dedica che la donna che ama (modella di origini venezuelane) gli ha fatto per augurargli buon compleanno: “All’uomo che è il più grande dei papà, al compagno e amore della mia vita, buon compleanno! La tua gentilezza, la tua saggezza e il tuo coraggio non hanno limiti! Tu continui a sognare e a rendere reali i tuoi sogni, sono così orgogliosa dell’uomo che sei… Io e il mio angelo siamo così fortunate ad averti. Auguri amore mio!”.

Gianluca Vacchi e il primo bagno in mare con la sua Blu Jerusalema

L’imprenditore ha poi provato l’emozione del primo bagnetto in mare con la sua Blu Jerusalema. E, pazzo d’amore per la sua primogenita, ha deciso di cambiare look e scrivere il nome della piccola tra i capelli, all’altezza delle tempie, con lettere di un blu intenso che spiccano su uno sfondo quasi bianco.

“Ti dedicherò ogni compleanno della mia vita. Ti amo Blu Jerusalema… ringrazio la mia regina Sharon ogni giorno per questo bellissimo regalo”, aveva scritto postando le immagini della sua nuova acconciatura.

