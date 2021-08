Flora Canto

Il 19 luglio Flora Canto ed Enrico Brignano sono diventati genitori per la seconda volta e la coppia è al culmine della felicità

Flora Canto ed Enrico Brignano hanno “ufficialmente” presentato Niccolò, il loro secondogenito nato lo scorso 19 luglio. Al settimanale Gente hanno svelato di essere già entusiasti per la piccola Martina ma, con l’arrivo di Niccolò, la gioia si è moltiplicata: “Quando è nato me lo hanno messo vicino: l’immagine del suo musetto l’ho impressa negli occhi e nel cuore. È stato così anche quattro anni e mezzo fa, quando è nata Martina” ha raccontato Flora.

Flora Canto: “Le parole di Enrico mi hanno dato forza”

“Ho fatto il cesareo, quindi ero lucida e ricordo tutto. Sono stata molto fortunata a partorire ora, scavallando il periodo Covid più duro: se fosse accaduto prima sarei stata da sola e avrei sentito che mancava una parte determinante. Enrico ha potuto starmi accanto, le sue parole rassicuranti mi hanno dato forza”, ha poi rivelato.

Dal canto suo, Enrico Brignano ha dedicato al piccolo Niccolò una lunga poesia: “Figlio mio, dove sei stato? Ora sei qui, ma tu ci sei già stato. Tu eri già dentro la mia vita… Dentro lo sguardo del mio primo amore tu c’eri già a renderlo migliore”.

Poi, un ringraziamento alla donna della sua vita: “Non finirò di ringraziare Flora per avermi accolto nella sua vita e avermi completato come artista, come uomo e ora come padre“.

Subito dopo il parto, Flora Canto si è mostrata senza filtri, lanciando un importante messaggio alle neomamme: “Su Instagram siamo tutte belle e perfette ma ricordate che la pancetta ce l’abbiamo tutte, la stanchezza, il sonno, per alcune anche un po’ di depressione per lo sconvolgimento del nostro equilibrio! Tutto lecito e sacrosanto”.

