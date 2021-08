Diletta Leotta

Il celebre volto di Dazn ha rivelato nei giorni scorsi sui social: "Ho acquistato la casa dei miei sogni nella mia Catania"

Diletta Leotta torna a far parlare di sé: dopo i recenti rumors circolati in rete, che parlavano di un suo possibile allontanamento dall’attore turco Can Yaman, alcuni giorni fa ha condiviso sul proprio profilo Instagram un post decisamente desueto. Sembra infatti che la celebre conduttrice abbia deciso di acquistare un appartamento nella sua città natale, ovvero Catania.

Diletta Leotta: “La casa dei miei sogni tra il mare, la città e l’Etna”

“Ho acquistato la casa dei miei sogni nella mia Catania” ha fatto sapere. “Tra il mare, la città e l’Etna che si fonde con l’innovazione tecnologica e architettonica di un edificio esclusivo, Zefiro A. Ora non resta che dare forma agli spazi interni”.

Va precisato che, al momento, si tratta ancora di un edificio in costruzione ma evidentemente il volto noto di Dazn ha deciso di condividere con i suoi fan il luogo in cui trascorrerà le vacanze nelle pause tra tv e radio.

Zefiro A, come hanno precisato gli stessi costruttori sul loro profilo Instagram, è una struttura residenziale che verrà realizzata in base ai più innovativi dettami di architettura bioclimatica e sostenibile.

L’immobile si eleverà per 13 piani e risponderà ai canoni della classe energetica NZEB, ossia consumo quasi zero, con una produzione autonoma di oltre il 99% dell’energia necessaria per le esigenze di climatizzazione.

