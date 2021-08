Chiara Ferragni e Fedez, Instagram

Dopo uno scatto di coppia condiviso dall'influencer, sono iniziati a circolare in rete rumors e indiscrezioni

Chiara Ferragni e Fedez si trovano in vacanza in Sardegna e non perdono occasione per condividere con i fan i loro momenti da sogno: da Porto Cervo alla Maddalena, la famiglia più social d’Italia ha postato numerosi scatti, dalle foto in acqua ai momenti casalinghi con i piccoli Leone e Vittoria, senza tralasciare uno scatto decisamente hot e inusuale per gli standard dell’influencer.

Ma l’attenzione dei follower si è concentrata su una foto in particolare, pubblicata nell’ultimo post condiviso da Chiara Ferragni. Marito e moglie si trovano nell’arcipelago della Maddalena, in acqua, teneramente abbracciati. Sembra quasi che stiano per per baciarsi e spicca in maniera prorompente l’intesa tra i due.

Chiara Ferragni e Fedez, i fan impazziscono: terzo figlio in arrivo..?

Al tal punto che numerosi fan hanno commentato che, per i Ferragnez, questa sarà sicuramente un’estate bollente. Tutto qui? Non esattamente: alcuni follower si sono spinti oltre, domandandosi se stiano già pensando al terzo figlio.

“Partiti in 4 tornano in 5” ha difatti scritto un utente. “È in arrivo il terzo bebè, me lo sento” scrive un altro. E ancora: “Qua scatta la tripletta”. Oppure: “Fate il terzo?”. Per ora, però nessuna risposta dai diretti interessati.

Va precisato che Chiara e Fedez sono diventanti genitori per la seconda volta da poco (a marzo è difatti nata la secondogenita Vittoria): un dettaglio che lascia immaginare che per il terzo figlio sia ancora troppo presto. C’è anche da dire, però, che l’imprenditrice non ha mai nascosto la sua voglia di allargare ulteriormente la famiglia. Per sapere cosa succederà, allora, dovremo attendere la fine delle vacanze…

