Jasmine Trinca

L’attrice romana è la protagonista del volume "Jasmine Trinca. Uno sguardo altro", presentato al MoliseCinema Film Festival

“Le donne in fondo sono più abituate a mettersi in discussione. Lo sguardo al femminile sulla scrittura, la regia e la produzione è necessario, perché non c’è dubbio che porti a un racconto differente, a una narrazione ‘altra’. E questo è vero soprattutto rispetto ai ruoli femminili”.

Jasmine Trinca parla così del ruolo della donna nel cinema. E lo fa nel libro “Jasmine Trinca. Uno sguardo altro“, a cura di Federico Pommier Vincelli e Federico Pedroni, della collana editoriale di MoliseCinema, presentato nel corso della 19/a edizione del MoliseCinema Film Festival.

“Dalle scuole di cinema si esce sostanzialmente in numero pari, tra uomini e donne, ma poi non si arriva a un esordio paritario”, evidenzia ancora l’attrice romana.

Jasmine Trinca: la sua storia e il suo cinema in un libro

Sui suoi esordi, poi, Jasmine Trinca, da sempre molto riservata, ammette: “Non avrei mai pensato di fare l’attrice. Volevo diventare un’archeologa. Poi ho incontrato Nanni Moretti“. Il regista, infatti, la scoprì e la lanciò con “La Stanza Del Figlio”, film del 2001 vincitore della Palma d’oro al 54/o Festival di Cannes.

Nel libro, la stessa Jasmine racconta la propria idea di cinema, i suoi ricordi, i retroscena legati ai film che ha interpretato. Da Nanni Moretti a “La meglio gioventù”, fino al ruolo di Ilaria Cucchi in “Sulla mia pelle” e a “Fortunata”, pellicola di Sergio Castellitto, che le è valso il premio Un Certain Regard come miglior attrice a Cannes e il David di Donatello per miglior attrice protagonista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata