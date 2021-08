Vasco Rossi, Instagram

Il rocker di Zocca ha raccontato la sua disavventura su Instagram, prendendosi in giro con l’hashtag "Voglio una vita spericolata"

Incidente ciclistico per Vasco Rossi: il cantante è caduto dalla bicicletta e si è lussato una spalla. Nei giorni scorsi l’artista aveva condiviso sul suo account numerosi scatti tra boschi e passeggiate. E, proprio durante uno di questi momenti di svago, è capitato l’incidente.

A confidarlo ai suoi follower è stato lo stesso rocker che, su Instagram, si è mostrato con il braccio fasciato: “Breaking news Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi. Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta…”.

Vasco Rossi e l’hashtag “Voglio una vita spericolata”

Nel messaggio, però, il rocker di Zocca tranquillizza tutti i fan: “Per fortuna niente di grave, un male boia però”. C’è anche la voglia di prendersi un po’ in giro con l’hashtag “Voglio una vita spericolata”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)

Vasco tornerà a cantare in giro per l’Italia il prossimo anno, quando l’emergenza Coronavirus dovrebbe essere completamente archiviata. La prima tappa, nella speranza che non ci siano ulteriori imprevisti, sarà a Trento a maggio 2022, toccando poi altre importanti città (Firenze, Milano, Roma, Imola).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata