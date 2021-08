Sabrina Ghio

L'ex ballerina di “Amici” e tronista di “Uomini e Donne” ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno, Carlo Negri, durante un weekend in Puglia

“Io ancora non ci credo. Credo di aver versato litri di lacrime in questi giorni”. Così Sabrina Ghio, in alcune storie su Instagram, racconta le emozioni degli ultimi giorni. L’ex ballerina di “Amici” e tronista di “Uomini e Donne” ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno, Carlo Negri, durante un weekend in Puglia. La sorpresa è arrivata proprio nel giorno del suo compleanno.

“Come nelle favole: è e sarà per sempre sì”, ha postato Sabrina su Instagram, pubblicando un video e alcuni scatti dell’emozionante momento. Assieme a Sabrina e al fidanzato Carlo c’era anche la piccola Penelope, nata nel 2013, e che pare sia molto legata al nuovo compagno della madre. Sabrina Ghio è stata sposata dal 2008 al 2014 con l’immobiliarista Federico Manzolli, padre della bambina.

Sabrina Ghio: “Non abbiamo mai smesso di tenerci per mano”

“È stato un anno complicato, non è stato facile, ma non abbiamo mai smesso di affrontare tutto insieme, non abbiamo mai smesso di amarci e di tenerci per mano”, ha raccontato l’ex ballerina in merito al compagno. Nel giugno scorso Sabrina ha raccontato sui social di aver affrontato alcuni problemi di salute, di essersi sottoposta a esami e analisi, fino a subire un intervento.

“Non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Carlo ha radunato per il mio compleanno tutti i nostri amici, i fratelli, mia figlia. Io ho trovato tutti lì e nell’aria si respirava un sacco di amore”, ha raccontato infine Sabrina in merito alla sorpresa organizzata da Carlo in una splendida masseria pugliese.

