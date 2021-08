Rihanna

Secondo le stime della rivista Forbes, sarebbe Rihanna ad essere diventata la cantante più ricca del mondo

La musicista più ricca del mondo sarebbe Robyn Fenty, meglio conosciuta come Rihanna. Secondo l’autorevole rivista Forbes, il patrimonio della cantante si aggirerebbe intorno a 1,7 miliardi di dollari. Una cifra che la renderebbe seconda solo a Oprah Winfrey (che, sempre secondo Forbes, è la self-made woman più ricca nell’intrattenimento).

Ma non è stata la musica a far aumentare il conto in banca della cantante, attrice, modella e imprenditrice, bensì la sua linea di cosmetici Fenty Beauty, che ha portato l’artista a incassare 1,4 miliardi del suo patrimonio totale.

Rihanna e il messaggio di inclusività verso tutte le donne

La Fenty Beauty è stata fondata nel 2017 con un preciso obiettivo di inclusività nei confronti di tutte le donne. Un esempio su tutti, i fondotinta vengono offerti in 50 tipi di sfumature, inclusi quelli più scuri che solitamente si trovano con maggiore difficoltà.

A tal proposito Shannon Coyne, co-founder della società di consulenza Bluestock Advisors, ha affermato: “Molte donne sentivano di non avere linee che si interessassero della loro tonalità di pelle. Lei è stata una dei primi brand che ha detto: ‘Voglio parlare a tutte quelle differenti persone’. Sta creando un marchio che va al di là di se stessa. Non si tratta solo di Rihanna. Anche se non ti piace la sua musica, ha creato un vero stile nel campo della moda e della bellezza“.

Un messaggio, quello lanciato da Rihanna, che evidentemente è stato ben recepito dal grande pubblico: basti pensare che nel 2018 l’azienda ha portato ad incassare 550 milioni di dollari di dividendi annuali, superando di fatto brand come quelli di Kylie Jenner, Kim Kardashian e Jessica Alba.

Non solo beauty e moda, però: la cantante sta difatti lavorando su un nuovo album già da diverso tempo (l’ultimo risale al 2016). E, durante un’intervista a Vogue, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle sonorità che i fan dovranno aspettarsi: “Il reggae mi sembra sempre giusto. È nel mio sangue. Non importa quanto quella cultura sia lontana dall’ambiente in cui sono cresciuta. Non se ne va mai. È sempre lo stesso. Anche se ho esplorato altri generi di musica, era ora di tornare a qualcosa in cui in passato mi sono concentrata completamente”.

