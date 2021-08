Mariano Di Vaio, Instagram

L'influencer e la moglie Eleonora hanno annunciato su Instagram la quarta gravidanza: "Dio sa cos’è meglio per noi"

L’influencer Mariano Di Vaio diventerà nuovamente papà. L’annuncio è stato dato direttamente su Instagram, in un video nel quale compaiono anche la moglie Eleonora Brunacci e i tre figli, Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah.

Mariano Di Vaio: “Ci ingrandiamo”

“Dio sa cos’è meglio per noi”, ha fatto sapere Mariano. “Ci ingrandiamo”, ha poi aggiunto, mentre una scritta in sovraimpressione recitava: “Il quarto sta arrivando“. Nel filmato, girato in Sardegna, l’influencer accarezza la pancia della moglie mentre Nathan, Leonardo e Filiberto le saltellano intorno.

“Ho un segreto. Diventerò un fratello maggiore“, si legge invece sulla maglietta blu del piccolo Filiberto Noah (due anni a settembre). Eleonora, che sul suo profilo social ha condiviso lo stesso video del marito, ha aggiunto: “Dio è buono. Non c’è due senza tre, e il quattro viene da sé”.

La coppia ha raccontato ai follower di essere al quarto mese di gravidanza ma ha però scelto di non rivelare il sesso del nascituro. “Piano piano, vi racconterò tutto”, ha promesso Eleonora, che ha poi ammesso: “Non ce lo aspettavamo”.

