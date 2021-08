Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Instagram

Torta e brindisi a Casa Italia per l’azzurra che ha compiuto 33 anni e festeggiato in Giappone

Compleanno a cinque cerchi per Federica Pellegrini che ha festeggiato a Tokyo i suoi 33 anni. La campionessa azzurra, che è ancora in Giappone dopo l’elezione a membro Cio in quota Atleti, ha prima festeggiato il suo compleanno con dell’ottimo sushi, assieme al suo allenatore e compagno Matteo Giunta, poi si è trasferita a Casa Italia.

A far festa con Federica a Casa Italia anche il presidente del Coni Giovanni Malagò e Husain Al-Musallam, numero uno della Fina (Federazione internazionale nuoto). L’azzurra ha così spento le candeline su due torte, una del Coni e una della Fina. Poi il brindisi con magnum di spumante.

“Tantissimi auguri di buon compleanno e auguri per una lunga vita felice. E congratulazioni per la tua elezione a membro del Cio, perché rappresenterai la famiglia acquatica e il nuoto per tutti gli atleti”, ha affermato il presidente della Fina.

Federica Pellegrini, a Casa Italia la festa e gli auguri di Malagò

Auguri speciali dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha detto: “Oggi è il compleanno di Federica Pellegrini e questa è una meravigliosa coincidenza e siamo molto felici di essere qui a Casa Italia. Abbiamo dovuto aspettare qualche giorno, mese, anno ma dopo averla chiamata tutta la vita signorina, finalmente la posso chiamare… collega”.

Per Federica, poi, il classico “Tanti auguri a te” e i festeggiamenti nella notte giapponese con atleti, colleghi e la delegazione azzurra presente a Casa Italia.

