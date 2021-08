Carolina Marconi

L'ex gieffina, dopo aver perso la sua affezionata cagnolina Zora, ha potuto riabbracciarla grazie all'aiuto di una donna

L’ex gieffina Carolina Marconi nella giornata di ieri aveva pubblicato un lungo post sul suo account Instagram nel quale chiedeva aiuto ai follower per ritrovare la sua cagnolina scomparsa. “Ieri pomeriggio si è persa la mia cagnolina di nome Zora. E’ un chihuahua con pelo lungo di color bianco champagne. Un operaio ha lasciato senza volere il cancello del mio giardino aperto… dalle telecamere si vede che esce fuori ma non torna più indietro” ha scritto Carolina, postando anche alcune foto della sua amica a quattro zampe.

“Se c’è qualcuno che ha visto qualcosa o l’ha trovata, pensate che c’è la sua mamma che sta malissimo e non vede l’ora di riabbracciarla… lei è la mia vita”. Immediatamente sui social sono arrivati messaggi di speranza e solidarietà da follower ma anche da tanti amici Vip (Debora Villa, Naike Rivelli, Roberta Giarrusso, Guendalina Canessa e molti altri), con tanti consigli e la speranza di un lieto fine.

Carolina Marconi e la felice notizia: Zora è stata ritrovata

Ebbene, la buona notizia è arrivata poche opre dopo: la piccola Zora è stata ritrovata, sta bene ed ha potuto riabbracciare la sua amata padrona. “Quando ami un animale e vive con te da 11 anni è parte di te… tu sei la loro mamma ti senti impotente pensando che le possano aver fatto male.. così piccola ti si spezza il cuore e nn puoi fare nulla.. solo aspettare…” ha fatto sapere Carolina.

“Chi ama gli animali come me capisce bene di cosa sto parlando .. sono parte di noi ..poi quella telefonata…pronto sono Alessia del canile Valle Grande abbiamo trovato Zora ….il momento più bello della mia vita ….rigrazio Dio x questo regalo xche in questi momenti della mia vita nn ero pronta a perderti cara Zora …”.

Infine un rigraziamento a tutti coloro che, in un modo o nell’altro, la hanno aiutata: “Ringrazio di vero cuore a tutti per avermi aiutato a cercarla ,ai volontari che non hanno mai smesso di cercare a tutti coloro che hanno condiviso i miei post e un GRAZIE SPECIALE alla signora (anonima )un Angelo che avuto il buon cuore di portarla sana e salva al canile di Valle Grande. Oggi e’ il giorno più bello della mia vita“.

Una bella notizia, che tanto serviva alla showgirl venezuelana che, come avevamo raccontato, circa un mese fa ha annunciato di avere iniziato le terapie per un tumore al seno.

