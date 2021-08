Anna Tatangelo

Dopo le foto assieme al rapper napoletano, lui esce allo scoperto commentando una foto della cantante

Mentre sono sempre più insistenti le voci sull’ex compagno Gigi D’Alessio, che starebbe per diventare padre per la quinta volta, Anna Tatangelo si “consola” godendosi mare e relax. E lo fa pubblicando una foto in costume, mostrando il suo fisico mozzafiato.

Un bikini bianco e blu e un paio di scarpe da ginnastica dello stesso colore per la cantante ciociara, 34 anni, che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza.

Anna Tatangelo paparazzata con il nuovo amore

Nei giorni scorsi Anna Tatangelo era stata paparazzata per la prima volta assieme al suo nuovo amore, il rapper napoletano Livio Cori.

E proprio sotto l’ultima foto in bikini postata dalla bella Anna, Livio interviene con un commento che non è sfuggito ai follower e ai fan della cantante. “Il blu ti dona”, ha scritto il rapper, postando alcuni cuoricini blu. E lei ha risposto con altrettanti cuori blu.

Le voci sul suo ex compagno, almeno apparentemente, non starebbero dunque turbando la serenità di Anna, che sta voltando pagina con Livio Cori, godendosi momenti di amore e pace.

