La conduttrice televisiva svizzera ha risposto a tono alle voci che parlavano di crisi con il marito Tomaso Trussardi

Nessuna crisi di coppia: Michelle Hunziker conferma al settimanale “Oggi” (in edicola da questa mattina) che con suo marito, Tomaso Trussardi, sposato nel 2014, va tutto a gonfie vele. E, il prossimo 10 ottobre, i due festeggeranno ben sette anni di felice matrimonio.

Michelle Hunziker: “Con Tomaso stiamo benone, grazie”

“Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi. Lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie. Sono vaccinata anche contro il gossip, non solo contro il Coronavirus”.

La conduttrice a breve partirà con la sua famiglia per le Dolomiti: “Mio marito ama la montagna. Le nostre estati ormai sono in vetta: adoriamo quei luoghi”.

Michelle ha anche parlato della sua scelta di vaccinarsi: “Ognuno deve decidere in coscienza cosa è giusto. Io trovo corretto farlo e l’ho fatto. Quando parlo di ‘coscienza‘ intendo proprio il pensare anche agli altri, alla famiglia, alla comunità”.

E, ora che la paura è alle spalle (sua figlia Aurora Ramazzotti era stata contagiata), può dedicarsi ad un progetto che le sta particolarmente a cuore: aiutare le donne vittime di violenza.

“Ho intrapreso un percorso di arti marziali” ha raccontato al settimanale “e mi sto appassionando molto perché non ti insegnano solo una tecnica ma cambiano il tuo spirito, ti danno una forma di sicurezza che si rispecchia persino nel portamento. Sto già sognando di poter mettere a disposizione di tutte le donne quello che imparerò”.

