Meghan Markle

La duchessa del Sussex ricompare in video per lanciare l’iniziativa “40x40”, in occasione dei suoi 40 anni

Meghan Markle è riapparsa in video, in occasione del suo 40esimo compleanno, per lanciare un’iniziativa di solidarietà. La moglie del principe Harry ha festeggiato così i suoi 40 anni, incoraggiando le donne a dedicare 40 minuti del loro tempo per fare da tutor ad altre donne disoccupate e che provano a rientrare nel mondo del lavoro.

Il progetto si chiama “40×40” ed è stato lanciato dalla stessa Meghan con un video postato sul sito della fondazione Archewell. Nel video Meghan scherza con l’amica Melissa McCarthy, parlando dallo studio nella villa di Montecito e, tra una risata e una riflessione, spiega la sua idea per festeggiare al meglio i suoi 40 anni.

“Visto che festeggio i miei 40 anni, chiedo a 40 amici di dedicare 40 minuti del loro tempo per fare da mentore una donna che si prepara a tornare sul mercato del lavoro”, spiega la Duchessa del Sussex. “Penso che se lo facciamo tutti e tutti dedichiamo 40 minuti a una sorta di atto di servizio, creerà un effetto a catena”.

Meghan Markle, nel video per i 40 anni spunta Harry a sorpresa!

Il set del video è studiato nei minimi dettagli, dai mobili alla coperta, all’arredo della scrivania, e si vede lo studio di Meghan nella splendida dimora californiana della coppia. In un frame iniziale si intravedono anche alcune cornici, ma non è chiaro se nelle immagini ci siano anche le prime foto della piccola Lilibet Diana, nata due mesi fa e che Meghan e Harry non hanno ancora mostrato in pubblico.

Più chiara, invece, l’immagine del principe Harry, che in un attimo spunta dietro una finestra e appare divertito mentre fa il giocoliere con delle palline lanciate in aria. Alla fine del video Meghan spegne anche una candelina su una piccola torta.

E, in occasione dei 40 anni di Meghan, arrivano anche gli auguri della famiglia reale. L’account ufficiale di Buckingham Palace pubblica tre foto sorridenti di Meghan, assieme alla scritta “Auguri alla Duchessa di Sussex per un compleanno molto felice”. I duchi di Cambridge, William e Kate, accompagnano il loro messaggio d’auguri con l’emoji di una torta e la scritta: “Auguriamo un felice 40esimo compleanno alla Duchessa del Sussex!”.

