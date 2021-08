Jennifer Lopez

La star è arrivata in Liguria a bordo di uno yacht ma questa volta con lei non c'è Ben Affleck

relax. Anche se, per una volta, senza l’amato Ben Affleck. La diva è infatti stata avvistata a Portofino, dove però è apparsa da sola. Le vacanze europee di Jennifer Lopez vanno avanti nel più assoluto. Anche se, per una volta, senza l’amato. La diva è infatti stata avvistata a Portofino, dove però è apparsa da sola.



Nella cittadina ligure J.Lo si gode il mare a bordo di un mega yacht e qualche volta scende a terra per scoprire qualche angolo del borgo e dedicarsi a un po’ di shopping. Ad accompagnarla non c’è il compagno con il quale sta vivendo un intenso ritorno di fiamma, ma i membri del suo staff. Nella cittadina ligure J.Lo si gode ila bordo di une qualche volta scende a terra per scoprire qualche angolo del borgo e dedicarsi a un po’ di. Ad accompagnarla non c’è il compagno con il quale sta vivendo un intenso ritorno di fiamma, ma i membri del suo staff.

Jennifer Lopez relax in solitaria

Abito bianco e occhiali da sole, tra le mani una borsa griffata Dolce & Gabbana, Jennifer è apparsa bellissima e impeccabile nel suo look semplice ma curatissimo. Si è concessa una passeggiata accompagnata dai suoi stretti collaboratori, bodyguard compresi. Con i turisti intenti a osservarla e salutarla.

Prima della sosta in Liguria, J.Lo era stata a Capri, questa volta in compagnia dell’attore premio Oscar. Di lui adesso non c’è traccia, l’artista americana si prende una pausa a Portofino tutta sola. Gli sguardi incuriositi dei passanti vorrebbero vederla abbracciata al fidanzato, il ritorno dei Bennifer fa sognare. Stavolta, però, devono accontentarsi e ammirare solo lei.

