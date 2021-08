Federica Pellegrini

La campionessa azzurra è ancora a Tokyo e festeggia in maniera diversa il compleanno, lontana dalla famiglia

“Non ho ancora capito come devo affrontare questi 33 anni…”. Con questo post ironico e una sua foto pensierosa, sugli spalti alle Olimpiadi di Tokyo, Federica Pellegrini festeggia il suo compleanno. La campionessa azzurra, dopo le gare, è rimasta in Giappone, dove è stata eletta come membro Cio in quota Atleti.

Una nuova sfida per lei, a poche ore dal suo arrivederci ai cinque cerchi. “E io che pensavo di riposarmi un po'”, ha detto scherzando alle persone a lei vicine, rimandando la partenza e restando a Tokyo per partecipare domenica prossima al giuramento da nuovo membro del Comitato olimpico internazionale.

“Questa elezione mi apre una finestra importante sul mio mondo ma con un altro ruolo. Sono molto contenta. Sarò sempre connessa alle Olimpiadi, in altre vesti ma sempre con quella da atleta”, ha detto ancora Federica Pellegrini commentando il nuovo incarico a caldo.

Un ruolo che la impegnerà fino al 2028 e la vedrà, tra le altre cose, impegnata come componente della Giunta e del Consiglio nazionale del Coni. “Quello che voglio fare nel Cio è rendere sempre più facile la vita di un atleta che approccia alle Olimpiadi”, ha concluso l’azzurra.

Il compleanno per Federica Pellegrini, dunque, si festeggia a Tokyo. Poi il rientro in Italia e, a fine agosto, il via delle gare in International Swimming League, a Napoli, dove la Divina saluterà definitivamente il nuoto.

Federica Pellegrini, gli auguri di papà Roberto e mamma Cinzia

Tanti gli auguri per Federica, arrivati via social e a distanza, a cominciare da quelli dei genitori che quest’anno non hanno potuto seguire dal vivo le imprese di Federica alle Olimpiadi e che saranno lontani anche per il suo compleanno.

“…Che dire… sei diventata grande, ma per me rimani sempre così”, ha scritto su Instagram il papà Roberto, postando una foto di una piccola Federica. “Il broncio è sempre quello!”, ha risposto la festeggiata con una risata. Mamma Cinzia, invece, ha scritto in un post: “A.A.A. cercasi figlia disperatamente… qui necessitano tanti baci e abbracci…intanto Auguri cuore mio…”.

