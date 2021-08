Charlotte Casiraghi

La figlia di Carolina, in occasione del suo compleanno, sta trascorrendo giornate di relax al mare a Pantelleria

Charlotte Casiraghi sta trascorrendo le vacanze in Italia, precisamente a Pantelleria, con marito e figli. La secondogenita della principessa Carolina di Monaco ha compiuto 35 anni lo scorso 3 agosto e si sta godendo le bellezze della Sicilia assieme al marito Dimitri Rassam, sposato nel 2019, al piccolo Raphael (7 anni, nato dalla relazione con l’attore Gad Elmaleh) e Darya (10 anni), figlia di Dimistri.

Charlotte Casiraghi, relax e famiglia a largo di Pantelleria

La famiglia è stata paparazzata in barca a largo di Pantelleria, dove la madre di lui, l’attrice ed ex modella Carole Bouquet, vive e produce passito. Non si vede il piccolo Balthazar, figlio di Charlotte e Dimitri, nato nel 2018, probabilmente rimasto a terra con la nonna.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam stanno insieme dal 2016 ma hanno ufficializzato il loro fidanzamento nel marzo 2018.

Il 3 ottobre 2018 è nato a Montecarlo il loro primo figlio, Balthazar, mentre a inizio giugno 2019 la coppia si è sposata nel Principato di Monaco, con rito civile, e a fine giugno a Saint-Remy-de Provence con rito religioso. Charlotte e Dimitri hanno rinunciato alla mondanità del Principato e vivono immersi nel verde tra le campagne vicino a Parigi.

