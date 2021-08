Bill e Melinda Gates

All’ex moglie dell'imprenditore statunitense potrebbe andare un patrimonio di 65 miliardi di dollari ma nessun assegno di mantenimento

Bill e Melinda Gates sono ufficialmente divorziati. Lo ha confermato la stampa statunitense, citando la sentenza depositata da un giudice della Corte Suprema dello stato di Washington lo scorso lunedì 2 agosto.

Bill e Melinda Gates, un patrimonio da 130 miliardi di dollari

Secondo l’agenzia di stampa Bloomberg, l’aggiornamento patrimoniale del fondatore di Microsoft vedrebbe ad oggi un patrimonio netto di circa 130 miliardi di dollari: un dato che indicherebbe come, dopo il divorzio, Bill e Melinda potrebbero valere circa 65 miliardi di dollari ciascuno.

Stando a quanto riportato dai documenti ufficiali, nessuno dei due ex coniugi pagherà il mantenimento all’altro. Bill e Melinda Gates, infatti, non hanno figli minorenni: per questo motivo non si è reso necessario affrontare problemi legati alla custodia o al mantenimento. L’accordo prematrimoniale, quindi, si occuperà di supportare i figli durante l’età adulta.

Al momento dell’annuncio del divorzio, avvenuto a maggio 2021, la coppia aveva fatto sapere che avrebbe continuato a gestire insieme l’organizzazione di beneficenza “Bill and Melinda Gates Foundation“. Fonti ufficiali della fondazione hanno però affermato il mese scorso che l’organizzazione sta pianificando un periodo di prova di due anni per vedere se la coppia riuscirà a continuare a lavorare insieme in modo efficace.

A mandare in frantumi lo storico sodalizio, dopo 27 anni di matrimonio e 34 di vita di coppia, sarebbe stata una lettera che un dipendente di Microsoft ha scritto nel 2019 in cui descriveva in dettaglio una relazione sessuale “inappropriata” di Bill Gates con un membro dello staff femminile.

