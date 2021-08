Barack Obama

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, taglio netto agli invitati per i festeggiamenti per il compleanno dell’ex Presidente statunitense

Doveva essere un mega party con circa 700 persone, tra invitati e staff. Ma le polemiche legate all’aumento dei contagi Covid negli Usa hanno costretto Barack Obama a fare dietrofront.

In occasione dei suoi 60 anni, l’ex presidente degli Stati Uniti aveva organizzato una grande festa sull’isola di Marthàs Vineyard per il weekend ma si è deciso che i festeggiamenti saranno limitati a familiari e amici stretti.

“A causa della nuova diffusione della variante Delta nell’ultima settimana, il presidente e la signora Obama hanno deciso di ridurre in modo significativo l’evento comprendendo solo familiari e amici intimi”, ha annunciato la portavoce della famiglia, Hannah Hankins, evidenziando che la festa all’aperto era stata “organizzata mesi fa, nel rispetto delle linee guida e delle misure in vigore”.

Barack Obama, party annullato nonostante vaccini e test

Gli invitati, infatti, dovevano essere tutti vaccinati e sottoporsi al test per il Covid prima del party ma, visto il momento delicato, la famiglia Obama ha preferito annullarlo. L’ex presidente “ringrazia coloro che manderanno i loro auguri da lontano e non vede l’ora di poterli incontrare presto“, ha aggiunto la portavoce.

Joe Biden, amico di Obama, aveva fatto sapere che non avrebbe comunque potuto partecipare alla festa per precedenti impegni ma ci ha tenuto a mandare gli auguri all’ex presidente via social: “Buon compleanno Barack Obama. Sono orgoglioso di chiamarti fratello ed amico, e grato per il servizio disinteressato alla nazione”, ha scritto su Twitter l’attuale presidente degli Stati Uniti.

Anche l’ex first lady Michelle Obama ha condiviso su Twitter gli auguri per i 60 anni del marito: “Di tutte le cose che hai realizzato, so che essere un padre affettuoso, presente per le tue ragazze è la cosa più importante. Grazie per non aver lasciato che il peso del mondo ti impedisse di essere un marito e padre straordinario”, ha scritto Michelle.

