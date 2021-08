Amanda Knox

La 34enne di Seattle ha dato l'annuncio insieme a suo marito nel corso del loro podcast "Labyrinths"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amanda Knox (@amamaknox)

Amanda Knox, insieme al marito Christopher Robinson, ha rivelato di essere incinta nel suo podcast dal titolo “Labyrinths: Getting Lost With Amanda“.

Amanda Knox: “Un viaggio intimo dal concepimento alla nascita”

La 34enne di Seattle, conosciuta per aver passato quattro anni in carcere in seguito alla condanna per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, ha affermato: “Stiamo registrando audio della nostra esperienza giorno per giorno. Restate sintonizzati per la nostra prossima miniserie, con la quale vi porteremo in un viaggio intimo dal concepimento alla nascita”.

Un appuntamento, quello con il podcast “Labyrinths”, che va avanti ormai da diverso tempo e che è molto seguito negli Stati Uniti. Meredith lo conduce insieme al marito Christopher, sposato nel 2018, dopo essere stata assolta in via definitiva dalla Corte di Cassazione.

Una notizia che arriva dopo la rivelazione dell’aborto spontaneo subìto quest’anno: anche in quel caso, Meredith aveva scelto di condividere la novità sul podcast, rivelando inoltre la facilità nel rimanere incinta dopo che lei e il marito avevano provato ad avere un figlio.

