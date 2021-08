La moglie di Paolo Bonolis ha commentato le critiche ricevute per aver volato con la sua famiglia su un jet privato

La primogenita della coppia ha infatti alcune difficoltàdalla nascita e volare in questo modo rende le cose molto più semplici. Pubblicando una foto in cui si vede la ragazza, diventata maggiorenne, che viene aiutata a salire a bordo, Sonia ha scritto su Instagram: “Quando vi ‘incarognite’ per l’aereo privato sappiate che è anche un modo per poter rendere la vita più facile a. Chi di voi se potesse non lo farebbe??????”.