Meghan Markle

La Duchessa di Sussex compie gli anni lo stesso giorno di Obama, ma non organizzerà un mega party, come quello dell’ex presidente statunitense

Nessun mega party o feste particolari. Meghan Markle compie 40 anni ma non ha organizzato una grande festa per questa importante occasione. La Duchessa di Sussex è nata il 4 agosto, lo stesso giorno dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama che, per i suoi 60 anni, ha organizzato un mega party con circa 500 invitati.

Meghan Markle e il compleanno low-profile

Meghan, invece, dovrebbe festeggiare con gli amici più stretti, senza grandi celebrazioni e inviti illustri. Harry e Meghan hanno sempre festeggiato in maniera intima e privata le loro ricorrenze, oppure concedendosi un viaggio o una vacanza. La coppia, al momento, è ancora in congedo parentale, dopo la nascita della piccola Lilibet, nel giugno scorso.

Secondo fonti a loro vicine, Harry potrebbe organizzare una piccola gita in famiglia, loro due assieme alla neonata e ad Archie, 2 anni. Oppure Meghan e Harry potrebbero decidere di restare a casa solo con pochi amici, visto anche il peggioramento dei contagi da Covid in California.

Meghan Markle compie 40 anni pochi mesi prima di sua cognata Kate Middleton, che festeggerà il suo compleanno a gennaio. Il principe William, invece, compirà 40 anni nel giugno 2022.

