Il tecnico e compagno della nuotatrice le ha dedicato un post molto speciale sui suoi social

“Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile, mi hai fatto provare emozioni indimenticabili”. Matteo Giunta ringrazia così Federica Pellegrini. Il tecnico della Divina, che da pochi giorni ha rivelato ufficialmente che lui è anche il suo “compagno di vita”, è sempre stato molto riservato e poco attivo sui social. Matteo Giunta ha rotto, però, il silenzio, per dedicare una lettera a Federica, ripercorrendo gli ultimi anni trascorsi accanto alla nuotatrice e con una promessa: “È tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella…”. Matteo, poi, chiude il post con un cuore.

Federica Pellegrini, dopo aver chiuso come voleva la sua quinta e ultima Olimpiade, ha condiviso il post di Matteo Giunta nelle storie di Instagram, postando anche un cuore che batte, e ha poi risposto al suo compagno e allenatore ricordandogli l’impegno di Napoli tra fine agosto e inizio settembre, dove la campionessa chiuderà definitivamente la carriera. “Veramente dobbiamo preparare la ISL, vedi un po’ te…”, ha scritto Federica postando tante faccine che ridono.

Matteo Giunta e Federica Pellegrini, compagni a bordo vasca e nella vita

“Se mi guardo indietro riesco ancora ad assaporare ogni singolo momento passato insieme in questo lungo cammino fatto di vittorie e di sconfitte, gioie e dolori, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente”, ha scritto ancora Matteo Giunta nel suo post sui social. “Ogni volta che sei ‘caduta’, non importa quanto tu abbia sofferto, hai sempre trovato la forza di reagire rimetterti in piedi e riprenderti ciò che era tuo… sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, mi mancherà allenarti, mi mancherà vederti gareggiare, mi mancherà tutto di questo periodo”, ha aggiunto.

Nelle ultime interviste a Tokyo, Federica Pellegrini ha ribadito di guardare con entusiasmo al futuro. “Non vedo l’ora del dopo. Ma sono ancora col costume addosso, non so in che parte del mondo e a quale fuso: aspettiamo le proposte e vediamo”. Poi il pensiero al suo 33esimo compleanno, il 5 agosto e a ritrovare gli amici, la famiglia, i suoi cani “Ho un matrimonio, il 29 agosto”, ha infine precisato parlando dei prossimi impegni, e a chi le ha chiesto se non fosse il suo ha risposto un sonoro “Nooo…”.

