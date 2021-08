Madonna

La cantante ha postato un video e una gallery di immagini nei quali appare con il suo baby fidanzato

sexy e in grandissima forma. E così anche questa volta la popstar non ha deluso i suoi tantissimi fan.

La cantante, 64 anni, è apparsa su Instagram per condividere un nuovo video bollente e una serie di scatti, in cui ha messo in scena uno spettacolo con il suo giovanissimo fidanzato Ahlamalik Williams.

Nella nuova clip la cantante balla al ritmo di una canzone di Travis Scott e Baby Keem, mentre gioca in modo provocante con il compagno 26enne. Accompagnata da una chitarra elettrica color ambra.

Serata super hot per Madonna

L’icona pop, che compirà 63 anni ad agosto, sembrava molto più giovane nelle immagini, con i suoi capelli lisci biondo platino a incorniciare un viso da ventenne.

“Wildin Out…”, è il titolo che la star ha scelto per la gallery di immagini social. Il post è arrivato quando la superstar di ‘Like a virgin” ha parlato contro il rapper DaBaby, che è finito nei guai dopo aver fatto diverse osservazioni insensibili sui malati di Aids, i membri della comunità Lgbtq+ e le donne.

DaBaby, 29 anni, si è successivamente scusato formalmente nel tentativo di riparare la sua immagine. In un breve post su Instagram, ha ammesso che le sue osservazioni sono state “dolorose“, ma ha anche preso di mira il pubblico che “voleva demolirlo” prima che avesse “l’opportunità di crescere e imparare dai propri errori”.

