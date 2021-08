Katy Perry con Orlando Bloom

La cantautrice e il suo compagno Orlando Bloom continuano la loro estate romantica viaggiando nel Mediterraneo

Orlando Bloom continuano all’insegna del relax e del mare. La coppia di artisti sta passando l’estate in Europa e adesso si trova sull’isola di Capri, che sta scoprendo a bordo di un mega yacht. Le vacanze romantiche di Katy Perry continuano all’insegna del relax e del mare. La coppia di artisti sta passando l’estate in Europa e adesso si trova sull’isola di, che sta scoprendo a bordo di un mega yacht.

La popstar, 36 anni, è apparsa molto sexy in costume da bagno. Il suo compagno attore, 44, si è lasciato andare a lunghe coccole circondato dall’affetto della famiglia e degli amici. E naturalmente della piccola Daisy, la loro bambina di un anno.

Katy Perry vacanze in famiglia

riunirsi nel febbraio 2018. Katy Perry e Orlando Bloom hanno iniziato a frequentarsi nel 2016 e si sono lasciati l’anno successivo, prima dinel febbraio 2018.

La coppia si è fidanzata nel febbraio successivo e ha dato il benvenuto alla figlia Daisy Dove nell’agosto 2020. Parlando con la stampa americana, la popstar ha parlato della sua dolce metà non solo per il modo in cui tratta la figlia, ma anche per come si comporta da padre con suo figlio Flynn, nato da una precedente relazione con Miranda Kerr.

La cantante ha parlato della relazione di Orlando con il bambino di 10 anni spiegando: “Ho potuto assistere al loro rapporto. Al modo in cui si prende cura di lui e ho capito che lui sarebbe stato il padre dei dei figli”.

