Barack Obama

L’ex presidente degli Usa ha organizzato una festa con circa 500 invitati e concerto live dei Pearl Jam

Un mega party con quasi 500 invitati, tra cui il regista Steven Spielberg, George Clooney e Oprah Winfrey. Questo il programma dei festeggiamenti per il compleanno di Barack Obama, che compie 60 anni oggi, 4 agosto. L’ex presidente statunitense accoglierà gli invitati nella sua residenza di Martha’s Vineyard, nel Massachusetts.

“Sarà qualcosa di grandioso”, ha rivelato una fonte a “The Hill”. Grande assente l’attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden, grande amico di Barack Obama, che non potrà partecipare perché si troverà con la sua famiglia a Rehoboth Beach, in Delaware.

Protocollo rigido anti-Covid per il party di Barack Obama

Tra security e personale di servizio, gli Obama non avrebbero badato a spese per la festa esclusiva. Ci saranno, infatti, più di 200 persone impegnate a fare servizio al party, che è previsto per il fine settimana.

Per rispondere alle polemiche legate al numero dei partecipanti alla festa, fonti vicine all’organizzazione hanno fatto sapere che i festeggiamenti si terranno all’aperto, e che il protocollo sanitario sarà rigido: tutti gli ospiti dovranno, infatti, essere vaccinati e sottoporsi, ugualmente, a un test per il Covid. Nella villa sarà anche presente personale medico in caso di emergenze.

L’intrattenimento, infine, sarà affidato ai Pearl Jam che si esibiranno dal vivo. In merito ai regali, secondo indiscrezioni, Barack Obama avrebbe chiesto agli invitati di fare donazioni ad organizzazioni per i giovani afroamericani e le loro famiglie negli Stati Uniti e nel mondo.

Nel frattempo, in occasione della ricorrenza, il canale americano Hbo sta mandando in onda la docuserie in tre puntate dedicata all’ex presidente: “Obama: In Pursuit of a More Perfect Union“. La serie racconta la storia di Obama da bambino fino al suo arrivo alla Casa Bianca.

