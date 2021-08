Vanessa Ferrari

L’azzurra si è esibita al corpo libero sulle note di “Con Te Partirò”, e ha conquistato l’argento

“Carissima Vanessa, abbiamo esultato per la tua medaglia. Io so quanto lavoro, quanto sacrificio, quanta passione, quanto cuore ci vogliano per arrivare a un risultato come questo e sono molto felice di aver fatto da contorno con una canzone che ho cantato a questo grandissimo successo. Ti invio un abbraccio e spero di incontrarti presto”. Con questo messaggio Andrea Bocelli ha voluto congratularsi con Vanessa Ferrari, la ginnasta azzurra che ha conquistato l’argento olimpico nel corpo libero ai Giochi di Tokyo 2020.

La campionessa bresciana ha eseguito il suo esercizio sulle note del brano di Bocelli del 1995 “Con Te Partirò”. “Sono molto emozionata, mi ha detto che a lui questa canzone gli aveva portato molta fortuna e devo dire che ha portato fortuna anche a me, sono felicissima”, ha risposto un’emozionata Vanessa Ferrari, dopo aver saputo del messaggio del cantante toscano.

Vanessa Ferrari argento storico nella ginnastica: “Futuro? Ora valuteremo”

“A Parigi per l’oro? Non lo so, io volevo chiudere questo periodo, di cinque anni, al meglio, ora cercherò di capire quale sarà la scelta migliore. Il mio allenatore non ha dubbi? Lui, io non lo so, devo valutare delle situazioni e come sto fisicamente”, ha concluso Vanessa Ferrari.

