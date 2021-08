Sarah Jessica Parker

L'attrice sta girando il sequel di 'Sex and the city' e fra un ciak e l'altro si rilassa sull'oceano

‘Sex and the city’ a New York. Con lei ci sono anche le co-protagoniste Cynthia Nixon e Kristin Davis. Sarah Jessica Parker sta girando un nuovo capitolo della serie culta New York. Con lei ci sono anche le co-protagoniste

Fra un ciak e l’altro l’attrice, 56 anni, si prende una pausa dal lavoro trascorrendo del tempo sulla spiaggia degli Hamptons, precisamente a Long Island, con suo marito.

strizzata in un costume intero nero mentre si godeva l'abbronzatura con il suo consorte Matthew Broderick. Con loro anche le due figlie gemelle, Tabitha e Marion, di 12 anni.

Sarah Jessica Parker in famiglia

Malgrado l’età, l’attrice è apparsa come sempre in grandissima forma. Nonostante sia impegnata sul set, lei non perde mai occasione per rilassarsi in compagnia della sua famiglia. E così, baciata dal sole della lussuosa località di vacanza, ha passato il tempo a dedicarsi alla tintarella e a qualche buona lettura.

A quanto sembra, il sequel della serie andrà in onda sulla rete americana Hbo Max in 10 puntate. Ci saranno tutti i personaggi principali che, arrivati ormai alla mezza età, racconteranno le loro vicende fra i grattacieli di New York.

