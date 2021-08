Una nuova foto social pubblicata da Laura Chiatti mostra Marco Bocci mentre coccola i suoi figli con una lezione di chitarra

In molti sono convinti che Marco Bocci siano in profondaL’attrice ha però smentito qualunque voce con una dolcissima foto postata nelle sue storie di Instagram. Nell’immagine di vede suo marito mentre, poco prima di andare a dormire, coccola i due figli avuti dalla collega con una specialissima lezione di chitarra.

In questo modo Laura Chiatti mette bene in chiaro che Marco Bocci non solo vive ancora con il resto della famiglia, ma è sereno e tranquillo e si gode la sua vita da papà.