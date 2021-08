Daniele Scardina

Il pugile e l'influencer si sarebbero già lasciati, anche perché nel cuore dell'ex pugile ci sarebbe ancora Diletta Leotta

Cristina Buccino sarebbe in profonda crisi. Nonostante i due siano recentemente stati paparazzati insieme e siano sembrati particolarmente intimi ed affiatati, Daniele e Cristina hanno improvvisamente smesso di condividere post nei quali appaiono in reciproca compagnia. La relazione fra il pugile Daniele Scardina e l'influencer sarebbe in profonda crisi.



A quanto dicono i bene informati, la Diletta Leotta. Sembra che alla base della rottura ci siano stili di vita molto diversi. Ma, secondo la rivista 'Diva e Donna', Daniele non riuscirebbe a lasciarsi andare fino in fondo anche perché sarebbe ancora innamorato dell'ex fidanzata, la conduttrice sportiva. A quanto dicono i bene informati, la coppia sarebbe già scoppiata. E di mezzo potrebbe esserci l'ex di lui.

Daniele Scardina torna dall’ex?

D’altra parte, sembrerebbe che anche Diletta stia attraversando un momento di crisi con l’attore turco Can Yaman, che recentemente le avrebbe regalato un anello di fidanzamento.

Il risultato è che il pugile e l’influencer non si stanno godendo l’estate insieme. Dopo essere stato a Miami per impegni lavorativi, Scardina si è concesso una vacanza in Sardegna con gli amici. Buccino è invece a Ibiza. Al momento, i diretti interessati ancora non si sono pronunciati, né per confermare né per smentire queste indiscrezioni.

