Capri

Le star del jet set internazionale si sono date appuntamento sull’isola azzurra, per un gran galà di beneficenza

Prima Sting e Trudie Styler, poi Jennifer Lopez e Ben Affleck a passeggio per le stradine del centro. È ancora sfilata di vip a Capri. Le star del jet set internazionale si sono date appuntamento sull’isola campana, questa volta per un gran galà di beneficenza. Da Orlando Blum e Katy Perry a Emily Ratajkowski, e ancora da John Legend a Heidi Klum, tutti sull’isola in occasione delle sfilate di “Luisa Via Roma” per l’Unicef, organizzate nello splendido chiostro della Certosa di San Giacomo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUISAVIAROMA (@luisaviaroma)

Un’occasione per raccogliere all’asta oltre 5 milioni di euro in favore dell’Unicef, ma anche un modo per le star internazionali per godersi le bellezze dell’isola azzurra.

E dopo l’euforia dei giorni scorsi, per l’arrivo, anche se per poche ore, di Jennifer Lopez e Ben Affleck, i più attesi a Capri erano Katy Perry, arrivata con la figlia Daisy in braccio, e Orlando Bloom che è riuscito quasi a mimetizzarsi tra i turisti con trolley e cagnolino al guinzaglio.

Con la loro famiglia e lo staff si sono goduti l’isola, provando a passare inosservati, tra cene e passeggiate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared)

Emily Ratajkowski: dopo la costiera, sbarca a Capri

Avvistati anche John Legend e Chrissy Teigen, Heidi Klum con la figlia e il marito Tom Kaulitz, Vanessa Hudgens ed Emily Ratajkowski, che da diversi giorni sta trascorrendo le vacanze in costiera amalfitana. Tra i vip di casa nostra anche Flavio Briatore, arrivato con Elisabetta Gregoraci, e Melissa Satta.

Passeggiate in piazzetta e tra i vicoli per i vip approdati per l’evento benefico, ma che hanno approfittato per godersi qualche giorno di relax e un po’ di mare.

