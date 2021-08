Gianmarco Tamberi

La ragazza di Ancona è stata vicina all’azzurro, campione olimpico nel salto in alto, nei suoi momenti più difficili, e presto diventerà sua moglie

“Non svegliatemi… Che impresa”. Con questa frase e una foto del suo Gianmarco Tamberi, o Gimbo come lo chiamano tutti, avvolto dal tricolore, Chiara Bontempi ha commentato quello che probabilmente lei, per prima, non osava nemmeno sognare: l’oro olimpico del suo fidanzato, e futuro marito, Gianmarco Tamberi. Lui la sposerà il prossimo anno, come da promessa fatta prima della partenza per le Olimpiadi di Tokyo, e lo farà con una medaglia al collo, la più preziosa e pesante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Bontempi (@bontempichiara)

Tamberi ha vinto, nella serata giapponese, l’oro nel salto, risultato condiviso col qatariota Mutaz Barshim. E a distanza hanno fatto il tifo, gioito, brindato, pianto, la sua famiglia e la fidanzata Chiara. Subito dopo il verdetto l’urlo e la gioia incontenibile di Gianmarco hanno fatto il giro del mondo. Poi subito le interviste e la telefonata con Chiara.

“Quando ho realizzato quello che era successo ho provato qualcosa di indescrivibile. È un sogno che ho dentro da così tanti anni. Non ci posso credere, sono passato attraverso mille difficoltà. Dopo aver subito un infortunio terribile, finalmente posso dire che ne è valsa la pena. Abbiamo vinto l’Olimpiade”, ha detto Gianmarco.

Gianmarco Tamberi, la proposta di matrimonio alla fidanzata Chiara

Gianmarco Tamberi, 29 anni, aspettava l’appuntamento con i Giochi da 9 anni, dopo che un brutto infortunio lo aveva costretto a spettatore a Rio 2016. Accanto a lui c’è sempre stata la fidanzata Chiara, 26 anni, originaria di Ancona, che proprio poche settimane fa gli ha detto “sì”, dopo una romantica proposta di matrimonio. “C’è solo un’ultima cosa che dovevo assolutamente fare prima di partire per queste mie Olimpiadi. Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita, molto più importante di qualsiasi mio sogno o obiettivo…”, aveva scritto Gimbo sui social postando un’immagine della proposta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HALFSHAVE (@gianmarcotamberi)

Anche la bella Chiara aveva “risposto” con una romantica foto di un bacio: “Non trovo le parole…

L’emozione è talmente tanta che ancora non ci credo. Ti amo amore mio infinito, Ti direi di sì ogni singolo giorno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Bontempi (@bontempichiara)

Il sogno di Gianmarco è diventato realtà. “Sono le 6 di questa mattina ed ho paura di andare a dormire… Non voglio svegliarmi da questo sogno che sembra così tanto realtà”, ha postato l’azzurro nella sua notte insonne giapponese. Adesso non rimane che abbracciare la sua Chiara, e coronare il loro sogno insieme.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata