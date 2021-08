Elizabeth Hurley

Elizabeth Hurley è apparsa come sempre in perfetta forma mostrando il suo corpo ai follower di Instagram

seducente. Lo è stata anche questa volta, quando è apparsa i perfetta forma, sorridente e con un elegante total black. Quando decide di condividere alcuni scatti con i suoi fan di Instagram, Elizabeth Hurley è sempre bellissima e. Lo è stata anche questa volta, quando è apparsa i perfetta forma,e con un elegante total black.

L’attrice non ha avuto paura di mostrarsi in una posa sensuale, con la metà superiore dell’abito lasciata aperta, per far intravedere il suo corpo scultoreo.



Non è la prima volta che l’ex top model mostra di essere sempre al top ai suoi 2,1 milioni di follower su Instagram. Non è la prima volta che l’exmostra di essere sempre al top ai suoi 2,1 milioni di follower su Instagram.

Elizabeth Hurley bellissima in nero

Elizabeth aveva usato la piattaforma social per pubblicare uno splendido scatto, con il sapore di un romantico ritorno al passato, in un abito di paillettes. All’inizio di luglioaveva usato la piattaforma social per pubblicare uno splendido, con il sapore di un romantico ritorno al passato, in un abito di paillettes.

La modella detto ai suoi fan: “L’ultima volta che ho indossato un vestito da festa – febbraio 2020 – #thatslife #india #happydays”.

Secondo quanto riferito da fonti a lei vicine, Elizabeth è molto arrabbiata perché suo figlio Damian, 19 anni, sarebbe stato tagliato fuori dalla fortuna della famiglia di suo padre, Steve.

L’uomo d’affari americano si è suicidato lo scorso giugno all’età di 55 anni. Secondo ‘The Mirror’, gli amici di Elizabeth si sono radunati intorno a lei, con il suo ex e padrino di Damian, Hugh Grant, in prima fila. Molti vicine sono state anche Naomi Campbell e Tamara Mellon che hanno inviato messaggi alla modella.

