Cristina Marino

Cristina Marino ha raccontato come ha fatto a restare sempre in forma anche dopo la nascita della piccola Nina

Lo ha fatto con la rivista 'Ok Salute e Benessere'. Fresca del matrimonio con Luca Argentero appare sempre in perfetta forma. E adesso ha voluto raccontare quali sono i suoi segreti di bellezza.

“Per 36 settimane non ho rinunciato al fitness, una quarantina di giorni dopo il parto, ho ripreso ad allenarmi senza alcuna costrizione”. Tutto questo le ha permesso, grazie al suo metodo chiamato Befancyfit, incentrato su esercizi per tutti, di non appesantirsi, anche dopo la nascita della piccola Nina.

Cristina Marino sempre al top



Cristina Marino ha proseguito: “Nei primi mesi di gravidanza guardare il mio corpo che cambiava mi ha un po’ spaventata. Non ero abituata a vedermi così gonfia, per via della ritenzione idrica, e, più che incinta, sembravo una che avesse esagerato a tavola… Appena la pancia è diventata più evidente è iniziato un fantastico viaggio. Per viverlo con serenità devi essere pronta ad accoglierlo, e io lo ero. Dopodiché è stato tutto in discesa e per quanto madri, zie, amiche facciano a gara per dispensare consigli, solo la futura mamma sa realmente di che cosa ha bisogno”. Cristina Marino ha proseguito: “Nei primi mesi diguardare il mio corpo che cambiava mi ha un po’ spaventata. Non ero abituata a vedermi così gonfia, per via della ritenzione idrica, e, più che incinta, sembravo una che avesse esagerato a tavola… Appena la pancia è diventata più evidente è iniziato un fantastico. Per viverlo con serenità devi essere pronta ad accoglierlo, e io lo ero. Dopodiché è stato tutto in discesa e per quanto madri, zie, amiche facciano a gara per dispensare consigli, solo la futura mamma sa realmente di che cosa ha bisogno”.

Poi ha confessato: “Io per 36 settimane non ho rinunciato al fitness e, nonostante tutti mi dicessero che ero pazza, stavo benissimo. Ho semplicemente ascoltato il mio corpo, come ho sempre fatto nella mia vita, in cui l’attività fisica occupa uno spazio fondamentale e imprescindibile. Tanto che, una quarantina di giorni dopo il parto, ho ripreso ad allenarmi senza alcuna costrizione, in modo naturale, e ciò è stato determinante nel farmi tornare rapidamente in forma”.

