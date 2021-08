Angelina Jolie

L'attrice sta passando alcuni giorni in Europa, prima è stata a Parigi poi si è spostata nel capoluogo veneto

Parigi, poi Venezia. Proprio qui l’attrice 46enne è stata avvistata a bordo di un taxi boat, mentre si dirigeva in un ristorante. Prima è stata in compagnia dei suoi figli a, poi Angelina Jolie ha deciso di proseguire le sue vacanze europee a. Proprio qui l’attrice 46enne è stata avvistata a bordo di un taxi boat, mentre si dirigeva in un



A quanto sembra, la star alloggia all’Hotel Cipriani, una struttura a cinque stelle dove una notte può costare fino a 8mila euro. Angelina si sta rilassando in laguna fra mostre d’arte, ottimo cibo e un po’ di shopping Made in Italy. A quanto sembra, la star alloggia all’, una struttura adove una notte può costare fino a 8mila euro. Angelina si sta rilassando in laguna fra mostre d’arte, ottimo cibo e un po’ diMade in Italy.

Angelina Jolie in relax

Prima di arrivare in Veneto, la star si è goduta una pausa in Francia con le sue figlie Zahara, 16 anni, e Shiloh, 15. Insieme con loro anche il figlio Knox, 13 anni. Dopo qualche giorno, la comitiva si è spostata in Italia.

Angelina è stata avvistata mentre atterrava a Venezia con un look molto chic, in un trench grigio e una borsa di una tonalità abbinata.

L’attrice era accompagnata da sua figlia Shiloh, che indossava un paio di pantaloni larghi, scarpe da ginnastica nere consumate con lacci bianchi e una felpa con cappuccio nera.

La quindicenne indossava anche una cintura rossa e rosa, mentre aveva i capelli raccolti in una coda di cavallo il viso coperto dalla mascherina.

A Venezia Angelina e la sua famiglia si rilasseranno qualche giorno prima di rientrare negli Usa.

