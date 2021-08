Alessandra Amoroso

La cantante per la prima volta ha raccontato la separazione dal produttore Stefano Settepani

Stefano Settepani per 5 anni. Il loro amore però è finito quando erano a un passo dalle nozze. Adesso la cantante salentina ha deciso di svelare alcuni retroscena. Alessandra Amoroso è stata legata al produttoreper 5 anni. Il loro amore però è finito quando erano a un passo dalle. Adesso la cantante salentina ha deciso di svelare alcuni retroscena.



L’artista ha rivelato al settimanale ‘Grazia’ il perché di questa relazione terminata nel peggiore dei modi. L’addio ha causato un profondo dolore alla 34enne che però con il tempo ha ripreso in mano la sua vita grazie alla famiglia, agli amici, ai fan e alla sua musica. L’artista ha rivelato al settimanaleil perché di questaterminata nel peggiore dei modi. L’addio ha causato un profondo dolore alla 34enne che però con il tempo ha ripreso in mano la suagrazie alla famiglia, agli amici, ai fan e alla sua musica.

Alessandra Amoroso single e felice

“L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore”, ha spiegato l’artista salentina al giornale.

fidanzati, Amoroso risponde: “Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli. È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato”. Quando le si domanda se si possa rimanere amica degli exrisponde: “Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli. È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato”.

Alessandra dopo oltre un anno da questa triste separazione sta meglio e adesso è più pronta che mai a tornare sul palco, per la felicità di tutti i suoi fan.

