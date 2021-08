La voce è stata lanciata nelle scorse ore dal quotidiano britannico Daily Mail

George Clooney e sua moglie Amal non aspettano il loro terzo figlio. A smentire la voce, circolata nelle ultime ore, è stato un portavoce della coppia al “Daily Mail” che aveva lanciato la notizia della gravidanza. Secondo il tabloid britannico, che citava fonti vicine alla coppia e amici intimi, George e Amal avevano dato la notizia della gravidanza nel corso di una cena nella loro villa sul lago di Como, a inizio luglio. Un rappresentante della coppia è, però, intervenuto, smentendo le voci: “Le storie su Amal Clooney incinta non sono vere”.

George Clooney and wife Amal have dismissed talk they are expecting a baby. A spokesperson for the pair insisted: “Stories saying that Amal Clooney is pregnant are not true.”: https://t.co/cDGT7NQcA7#GeorgeClooney #Clooney pic.twitter.com/IinxKpZSQx

— George Clooney (@ClooneysOpenHse) July 30, 2021