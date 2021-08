Ashley Graham

Ha annunciato la sua seconda gravidanza, e la modella 33enne si mostra nuda, per celebrare il suo corpo e la nuova vita

Dopo aver annunciato, poche settimane fa, di aspettare il suo secondo figlio dal marito Justin Ervin, Ashley Graham ha postato su Instagram una storia in cui posa senza veli, in un selfie allo specchio. La modella, 33 anni, posa in un bagno indossando soltanto un asciugamano sui capelli. Un braccio copre il seno, mentre alcuni scarabocchi coprono i contorni del sedere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

“L’anno scorso è stato pieno di piccole sorprese, grandi dolori, inizi familiari e nuove storie”, ha scritto in un post su Instagram la stessa modella, alcune settimane fa. “Sto iniziando a elaborare e celebrare ciò che questo prossimo capitolo significa per noi”, ha aggiunto.

Ashley Graham, modella e paladina del “body positive”

Justin Ervin e Ashley Graham hanno già un bambino di un anno, Isaac, nato a gennaio 2020. La coppia si è sposata nell’agosto 2010.

La modella è da sempre stata una sostenitrice del “body positive” e incoraggia le donne a vivere in armonia con i propri corpi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata