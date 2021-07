Emily Ratajkowski

La modella statunitense si sta godendo il mare e il cibo italiano, assieme al marito e al loro bambino

Emily Ratajkowski ama l’Italia, e anche per l’estate 2021 ha scelto le nostre coste. La modella e attrice statunitense si sta godendo giornate di relax, tra mare e ottimo cibo, a Positano. Lo mostrano gli scatti pubblicati da lei stessa su Instagram, con gli inconfondibili scorci panoramici della costiera amalfitana, ottimo cibo, e anche tanta birra, sempre italiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)

La modella 30enne, infatti, ha pubblicato alcuni scatti, in cui mostra il suo fisico mozzafiato, mentre beve una famosa birra in lattina, rigorosamente italiana. E ancora momenti in barca, ristoranti e pranzi a base di pesce, crudi di mare, assieme alla famiglia e ad alcuni amici.

Emily Ratajkowski, una vacanza in famiglia

Emily è in vacanza con il marito Sebastian Bear-McClard, sposato nel 2018, e il loro primogenito Sylvester Apollo, nato lo scorso 11 marzo. Non è la prima volta che la modella trascorre le vacanze in Italia. In passato aveva visitato la Puglia e la stessa costiera amalfitana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata