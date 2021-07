Paolo Bonolis

Il popolare conduttore si trova a Formentera con tutta la famiglia, compreso il figlio americano

Stati Uniti, dove sono cresciuti con la mamma Diane Zoeller. Paolo Bonolis ha due figli ormai grandi che vivono negli

Il conduttore appena può adora passare del tempo con loro e così si è concesso una vacanza a Formentera insieme con il più piccolo, Stefano. Che ha dato il cambio alla sorella Martina, 39 anni, rientrata in America.



Paolo Bonolis e Stefano sono insieme alla loro famiglia allargata: il ragazzo va infatti molto d'accordo con i fratelli Silvia, 18 anni, Davide, 17, e Adele, 13 anni, i figli che il presentatore ha avuto da Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis in famiglia

Nella foto postata su Instagram, Stefano sorride insieme al papà. A riprenderli è proprio la produttrice 47enne, prossima opinionista del ‘Grande Fratello Vip‘. Anche lei gli è affezionatissima ai due ragazzi americani, con i quali ama concedersi dei momenti di relax assoluto.

Bonolis in passato ha avuto un rapporto difficile con il figlio. Nel suo libro “Perché parlavo da solo”, l’artista aveva svelato: “Quando è nato non ero ancora abbastanza appagato dalla vita e non ho saputo rinunciare alle mie esigenze. Per lui ho sofferto perché l’ho visto crescere fino ai 4 anni, poi l’ho perduto, poi l’ho ricercato. Oggi finalmente siamo vicini. Stefano è un uomo libero, generosissimo e buono. E io sono felice che abbia accanto a sé la donna che ama”.

Stefano a ottobre 2019 si è sposato Candice Hansen. Sembrerebbe, però, che la moglie non sia andata insieme a lui a Formentera. Prima di lei, nel 2015, è stato legato a Paola Caruso, l’ex Bonas di ‘Avanti un altro’.

