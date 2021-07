Lady Gaga

La cantante ha pubblicato sui suoi canali social la foto della locandina del film nel quale interpreta Patrizia Reggiani

Lady Gaga si è trasformata in Lady Gucci nel nuovo film di Ridley Scott. E così la cantante e attrice ha postato le immagini della locandina della produzione sulla sua pagina Instagram.

Patrizia Reggiani, la “vedova nera”, diventata nota alle cronache per essere la mandante dell’omicidio del suo ex marito ed erede della maison di moda, Maurizio Gucci, morto nel 1995. Lady Gaga appare perfetta nei panni di, la “vedova nera”, diventata nota alle cronache per essere la mandante dell’omicidio del suo ex marito ed erede della maison di moda,morto nel 1995.



La pop star nella locandina appare vestita di nero, con un cappello e una velina dello stesso colore che le copre parzialmente il viso. Si tratta dell’outfit indossato il giorno del funerale di Gucci. Completato da un trucco pesante, da un rossetto rosso e dai capelli neri legati in una coda di cavallo. La pop star nella locandina appare vestita di, con un cappello e una velina dello stesso colore che le copre parzialmente il viso. Si tratta dell’outfit indossato il giorno deldi Gucci. Completato da un trucco pesante, da un rossetto rosso e dai capelli neri legati in una coda di cavallo.

Lady Gaga protagonista

La storia di Patrizia Reggiani è diventata molto nota alle cronache alla fine degli anni Novanta. Durante il processo per omicidio, la donna è arrivata ogni giorno in tribunale indossando abiti e accessori Gucci, dalla testa ai piedi.

La Corte ha sentito come ha ordinato l’omicidio di suo marito dopo che lui le aveva offerto circa 700mila euro in un accordo di divorzio.

È stata inizialmente condannata a 29 anni nel 1998, ridotti a 26 in Appello. È stata reclusa 18 anni, con il suo furetto domestico Bambi come compagno per un po’ di tempo, prima di essere rilasciata nell’ottobre 2014.

Famosa per il suo stile di vita di lusso, Reggiani una volta ha detto: “Preferirei piangere in una Rolls piuttosto che essere felice in bicicletta” e ha rifiutato l’offerta di uscire un giorno alla settimana di prigione per lavorare, perché per lei sarebbe stato un lavoro “umile”.

Adesso a ricordare questa storia ci pensa Lady Gaga, che sembra davvero molto credibile nei panni della vedova più famosa l’Italia.

