Francesco Totti e Ilary Blasi

Tifosi e fan in delirio per l’ex calciatore e la moglie, immortalati tra le stradine del centro

Qualche giornata di relax tra Ponza e Ventotene. Così hanno trascorso gli ultimi giorni Francesco Totti e Ilary Blasi. Tra tuffi al mare, passeggiate in canoa e lungo le stradine del centro, la coppia si è concessa qualche ora di relax e pace. O quasi. Non sono mancate, infatti, le incursioni di tifosi dell’ex numero 10 giallorosso, che sono scesi in strada per incontrarlo, appena sull’isola di Ventotene si era sparsa la voce della sua presenza.

Francesco Totti e Ilary Blasi, bagno di folla sulle isole Pontine

Cori da stadio, al grido di “Un capitano, c’è solo un capitano”, dirette sui social, selfie e video per immortalare la presenza di Francesco Totti sull’isola pontina.

Lo stesso ex giallorosso si è fermato in strada per salutare i tifosi, firmare autografi e posare per qualche foto.

Ilary, nel frattempo, osservava la scena divertita e riprendeva tutto con il suo smartphone.

Quando, poi, la famiglia Totti è salita in barca per rientrare, probabilmente, a Ponza, i tifosi hanno urlato: “Rimani con noi!”.

Le vacanze di Ilary Blasi e Francesco Totti, con la loro splendida famiglia, stanno proseguendo, adesso, a Sabaudia, sul litorale pontino, da anni luogo scelto dalla coppia per il loro relax in famiglia e con gli amici.

