David Beckham

David Beckham è tornato negli Stati Uniti dopo le vacanze in Italia e ha incontrato il campione del Manchester United

vacanza in famiglia lungo la Costiera Amalfitana, in compagnia dei suoi figli. E qui David Beckham è stato anche Di recente si è goduto unain famiglia lungo la, in compagnia dei suoi figli. E quiè stato anche fermato dalla polizia a causo dell’uso improprio di una moto d’acqua.

Miami dove ha incontrato un altro illustre collega: . Terminata l’esperienza in Italia, l’ex calciatore inglese è tornato adove ha incontrato un altro illustre collega: Paul Pogba



Proprio Pogba, 28 anni, ha pubblicato le foto dell’incontro con David Beckham sulla sua pagina Instagram. I due appaiono rilassati e sorridenti, di fronte a un’opera d’arte colorata. Proprio, 28 anni, ha pubblicato le foto dell’incontro con David Beckham sulla sua pagina Instagram. I due appaionoe sorridenti, di fronte a un’opera d’arte colorata.

David Beckham negli Usa

Sembra che questa estate il Paris Saint-Germain abbia avuto contatti con il Manchester United per portare Pogba in Francia. Ma il calciatore ha ancora un anno di contratto in Inghilterra e l’incontro con Beckham fa pensare che abbia deciso di rimanere in Gran Bretagna. Per la gioia di tutti i suoi fan che proprio su Instagram lo pregano di non andare via.

Non è chiaro quando i Beckham siano tornati a Miami. David è stato visto pochi giorni fa allo stadio, assisteva al pareggio della sua squadra di calcio, l’Inter Miami Fc, con il Philadelphia Union in Florida.

Nei giorni precedenti l’ex calciatore aveva condiviso alcune foto del viaggio della sua famiglia in Italia, tra cui una in cui ha posato con i suoi figli Harper, 10 anni, e Cruz, 16. Adesso l’estate della famiglia Beckham prosegue negli Stati Uniti.

