L'influencer ha i genitori separati e per questo qualche volta dà consigli ai suoi follower

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha risposto a una fan che le ha domandato se sia meglio rimanere con il proprio partner quando ci sono dei figli ma l’amore è svanito, oppure se la strada della separazione possa rappresentare la via migliore.

“È giusto sacrificare la propriaaccanto a qualcuno che non si ama solo per un figlio?”, ha chiesto un utente di Instagram ad Aurora Ramazzotti. Lei, che è cresciuta proprio con dueseparati dal 2009, ha spiegato di ritenere che non sia la cosa migliore fingere che il rapporto vada bene.